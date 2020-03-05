Журналиста Ивана Голунова отправили на психиатрическую экспертизу

05.03.2020 [Общество]

Следственный комитет отправил журналиста Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. Об этом корреспондент «Медузы» сообщил «Интерфаксу».

«В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — рассказал журналист.

Официальной информации от правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало. 

Как ранее сообщал NewsVo, журналиста задержали в Москве 6 июня, ему были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Репортёр сразу же заявил, что вещества ему подбросили и что уголовное дело связано с проводимыми им расследованиями о похоронном бизнесе. В этом расследовании фигурирует сын бывшего начальника Вологодского УМВД Николая Головкина Евгений Головкин - он оказался владельцем офисного центра в Москве, построенного на месте перенесенных оттуда братских могил. Иван Голунов подчёркивал, что перед задержанием ему не раз поступали угрозы. 

Журналиста отпустили, сняв все обвинения. В конце января 2020 года задерживавших его полицейских арестовали, обвинив в том, что они подбросили ему наркотики. Арестованные, которых еще летом уволили из полиции, вину отрицают. Голунов получил в деле статус потерпевшего.

Тэги: Иван Голунов

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