В Вологодской области изменился адрес интернет-портала для записи на приём к врачу

05.03.2020 [Общество]

Жители Вологодской области жалуются на перебои в работе интернет-портала для записи к врачу. 5 марта департамент здравоохранения региона опубликовал на своем сайте объявление о том, что адрес сайта изменился. 

— В настоящий момент региональный портал по адресу https://vologda.k-vrachu.ru не работает. При переходе по устаревшей ссылке появляется сообщение о небезопасном сайте. Актуальная ссылка для работы с региональным порталом https://k-vrachu.volmed.org.ru

Ранее NewsVo сообщал, что новый региональный портал медицинских услуг заработал в Вологодской области в конце 2018 года. У вологжан сразу возникли проблемы с его использованием. Сначала долгое время не работала функция «лист ожидания». Когда она все-таки начала функционировать, возникла другая проблема — сайт присылал свободные талончики круглосуточно и давал всего полчаса на подтверждение записи. В департаменте здравоохранения жителям отвечали, что по всем таким вопросам им необходимо обращаться в техподдержку сайта. 

 

Тэги: департамент здравоохранения, здравоохранение, запись к врачу

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