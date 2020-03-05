В Вологодской области изменился адрес интернет-портала для записи на приём к врачу

Жители Вологодской области жалуются на перебои в работе интернет-портала для записи к врачу. 5 марта департамент здравоохранения региона опубликовал на своем сайте объявление о том, что адрес сайта изменился.

— В настоящий момент региональный портал по адресу https://vologda.k-vrachu.ru не работает. При переходе по устаревшей ссылке появляется сообщение о небезопасном сайте. Актуальная ссылка для работы с региональным порталом https://k-vrachu.volmed.org.ru

Ранее NewsVo сообщал, что новый региональный портал медицинских услуг заработал в Вологодской области в конце 2018 года. У вологжан сразу возникли проблемы с его использованием. Сначала долгое время не работала функция «лист ожидания». Когда она все-таки начала функционировать, возникла другая проблема — сайт присылал свободные талончики круглосуточно и давал всего полчаса на подтверждение записи. В департаменте здравоохранения жителям отвечали, что по всем таким вопросам им необходимо обращаться в техподдержку сайта.