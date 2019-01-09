Лист ожидания на новом сайте записи к врачам в Вологодской области заработает к апрелю 2019 года

09.01.2019 [Общество]

На новом интернет-портале для записи к врачам в Вологодской области не работает лист ожидания. Об этом в редакцию Newsvo сообщили читатели.

Лист ожидания нужен, если пациент по каким-либо причинам не может записаться к врачу, например, когда нет свободных талонов. Работает он так: вы добавляете лист ожидания к определенному врачу, и как только на сайте появляются свободные талоны, система резервирует один из них для вас и высылает уведомление. Если вы подтверждаете запись, она производится на указанное в уведомлении время.  На старом сайте записи zapis.volmed.org.ru такая услуга была, и многие вологжане ей пользовались. На новом портале vologda.k-vrachu.ru пользователи ее найти не смогли.

 - Департамент здравоохранения просит жителей области с понимаем отнестись к возможным перебоям в работе сервисов в связи с их обновлением. Ранее мы предупреждали, что сайт только начинает работать, и поэтому часть функций может быть недоступна, в том числе лист ожидания. Основная функция – функция записи - она действует, затем будут возобновляться и присоединяться другие функции. На первом этапе нами был осуществлен перенос сервиса записи на прием к врачу в электронном виде на новую информационную площадку. В дальнейшем на новом сайте уже появятся такие услуги как например запись на прохождение профилактических осмотров, диспансеризации, предоставление доступа к электронным медицинским документам, прием заявок на вызов врача на дом. Вообще все работы по всем разделам планируется завершить в первом квартале 2019 года, - пояснили Newsvo в пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области.

В департаменте также отмечают, что составленные ранее листы ожидания будут перенесены на новый портал, и очередность в листах ожидания сохранится.

Отметим, что ранее вологжане жаловались, что к 3 декабря - дата, когда должен был заработать новый сайт записи к врачам, он не функционировал. 16 декабря читатели нам сообщали, что сайт все еще не работал.

Тэги: здравоохранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вручную и не более метра: какие правила сбора валежника установили в разных регионах России
С 1 января в Вологодской области подорожали почти все коммунальные услуги
Некоторые жители взорвавшегося подъезда на Карла Маркса в Вологде могут остаться без выплат
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Сокольском районе
19-летняя череповчанка украла из банкомата 95 тысяч рублей
Погибшими на пожаре в Кирилловском районе оказались детский тренер Анатолий Бабкин и его сын
На трассе в Сокольском районе столкнулись еще шесть автомобилей
В Грязовецком районе водитель "Дэу" врезался в грузовик и погиб
В Вологодском районе водитель "Тойоты" погиб, врезавшись в "Фольксваген"
В Кириллове при пожаре в жилом доме погибли 34-летний мужчина и 11-летний ребенок
04.01.2019 [Обзор Прессы]

Региональный оператор объяснил проблемы с вывозом мусора в Череповце

2105
0
24.12.2018 [Общество]

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы

11365
16

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце на пешеходном переходе сбили женщину с детской коляской
Лист ожидания на новом сайте записи к врачам в Вологодской области заработает к апрелю 2019 года
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо»
Новым начальником департамента управления делами Вологодской области стала Елена Лебедева
В Бабаево осудили двух мошенниц, которые за 32 тысячи рублей «сняли порчу» с пенсионерки
«У вас будут проблемы»: как в Вологде полиция навязывает родственникам умерших услуги муниципального катафалка
Вологжанин кидал пирожками и яйцами в продавца магазина, который отказался купить у него алкоголь
 
09.01.2019 [Общество]

«У вас будут проблемы»: как в Вологде полиция навязывает родственникам умерших услуги муниципального катафалка

2193
0
09.01.2019 [БлогоVO]

Про других депутатов от области

480
0
09.01.2019 [Обзор Прессы]

Вологодские поисковики Александр и Ирина Метёлкины коллекционируют елочные игрушки и мечтают о Музее детства

209
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика