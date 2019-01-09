Лист ожидания на новом сайте записи к врачам в Вологодской области заработает к апрелю 2019 года

На новом интернет-портале для записи к врачам в Вологодской области не работает лист ожидания. Об этом в редакцию Newsvo сообщили читатели.

Лист ожидания нужен, если пациент по каким-либо причинам не может записаться к врачу, например, когда нет свободных талонов. Работает он так: вы добавляете лист ожидания к определенному врачу, и как только на сайте появляются свободные талоны, система резервирует один из них для вас и высылает уведомление. Если вы подтверждаете запись, она производится на указанное в уведомлении время. На старом сайте записи zapis.volmed.org.ru такая услуга была, и многие вологжане ей пользовались. На новом портале vologda.k-vrachu.ru пользователи ее найти не смогли.

- Департамент здравоохранения просит жителей области с понимаем отнестись к возможным перебоям в работе сервисов в связи с их обновлением. Ранее мы предупреждали, что сайт только начинает работать, и поэтому часть функций может быть недоступна, в том числе лист ожидания. Основная функция – функция записи - она действует, затем будут возобновляться и присоединяться другие функции. На первом этапе нами был осуществлен перенос сервиса записи на прием к врачу в электронном виде на новую информационную площадку. В дальнейшем на новом сайте уже появятся такие услуги как например запись на прохождение профилактических осмотров, диспансеризации, предоставление доступа к электронным медицинским документам, прием заявок на вызов врача на дом. Вообще все работы по всем разделам планируется завершить в первом квартале 2019 года, - пояснили Newsvo в пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области.

В департаменте также отмечают, что составленные ранее листы ожидания будут перенесены на новый портал, и очередность в листах ожидания сохранится.

Отметим, что ранее вологжане жаловались, что к 3 декабря - дата, когда должен был заработать новый сайт записи к врачам, он не функционировал. 16 декабря читатели нам сообщали, что сайт все еще не работал.