Ночью не спать: на новом сайте записи к врачам у вологжан теперь есть всего 30 минут на подтверждение талончика

Лист ожидания на новом сайте записи к врачам в Вологодской области до сих пор работает с ошибками: на подтверждение талончика дается всего полчаса, а не сутки, как было ранее. Более того, уведомления о появлении свободного талона высылаются по ночам, когда у пациентов нет возможности оперативно на них отреагировать. При этом в январе в департаменте здравоохранения Вологодской области заверяли, что к апрелю сайт заработает полностью.

Напомним, лист ожидания нужен, если пациент по каким-либо причинам не может записаться к врачу, например, когда нет свободных талонов. Работает он так: вы добавляете лист ожидания к определенному врачу, и как только на сайте появляются свободные талоны, система резервирует один из них для вас и высылает уведомление. Если вы подтверждаете запись, она производится на указанное в уведомлении время. На старом сайте записи zapis.volmed.org.ru после поступления уведомления пациенту давались сутки на подтверждение записи.

На новом портале vologda.k-vrachu.ru функция листа ожидания появилась только в апреле, и работает она по-другому: на подтверждение записи дается … всего 30 минут.

- Зашла на сайт, чтобы записаться к врачу, свободных талончиков не было, и я решила воспользоваться листом ожидания, как это делала раньше. Несколько дней мне не приходило никаких уведомлений, и вот как-то утром, просматривая почту, я вижу сразу два письма. Первое пришло в 1.05 ночи: сайт уведомлял меня о том, что появился свободный талончик к моему врачу. Второе письмо пришло в 1.35, в нем говорилось, что я удалена из очереди к врачу, потому что не успела подтвердить талончик. Но как я могла сделать это ночью? Или мне нужно в режиме 24/7 мониторить почту, чтобы попасть на прием? – рассказывает корреспондент Newsvo Любовь Южакова.

Скриншоты двух писем

Мы направили запрос в департамент здравоохранения Вологодской области, чтобы узнать, когда будет устранен технический сбой в работе листа ожидания.

Из поступившего нам ответа следует, что проблему так и не устранили:

- Для решения вопроса, указанного в обращении, необходимо направить подробное описание проблемы с указанием всей информации по данному случаю через форму обратной связи https://vologda.k-vrachu.ru/about/feedback. Информация будет проанализирована разработчиком сервиса, в случае обнаружения ошибки, она будет устранена, - говорится в ответе на запрос Newsvo.

Фактически, к варианту записи с приходом в регистратуру к 6-7 часам утра теперь добавился еще один не менее «удобный» - не спать всю ночь, чтобы не пропустить оповещение о талончике.