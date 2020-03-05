В Вологодской области ищут волонтеров, которые будут агитировать жителей голосовать за поправки Конституцию

В Вологодской области создадут сообщество волонтеров, которые будут рассказывать жителям о голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» было подписано 21 февраля Центризбиркомом и Ассоциацией волонтёрских центров. Сейчас формируется федеральный и региональные штабы во всех 85 субъектах страны.

— Его главной задачей станет информирование жителей региона об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны, а также вовлечение граждан в волонтерскую деятельность, — говорится в сообщении.

В релизе также отмечается, что стать «Волонтером Конституции» могут все совершеннолетние вологжане. Для этого до 16 марта необходимо оставить заявку на сайте волонтерыконституции.рф: зарегистрироваться на портале и заполнить подробную анкету.

По результатам заявочной кампании будет отобрано 100 тысяч «Волонтеров Конституции» по всей стране, которым на электронную почту будут направлены соответствующие уведомления. Затем Волонтеров Конституции ждет обучение.

— С 16 марта до 6 апреля пройдёт обучение набранных волонтеров. С 6 до 21 апреля на территории региона в местах массового скопления населения будут размещены информационные стойки, где добровольцы проинформируют население о планируемом голосовании, а в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию волонтеры смогут быть общественными наблюдателями на участках, — рассказала главный специалист управления по работе с общественными проектами и молодежью Департамента внутренней политики Лариса Богачёва, — Кроме того, для нас это хорошая возможность привлечь больше людей в само волонтерское движение. Поэтому добровольцы будут рассказывать о своей деятельности и о мерах поддержки, которые осуществляются в регионе.

Обучение будет проводиться и в онлайн-формате на федеральной площадке «Добро. Университет».

Ранее NewsVo сообщал, что в Кремле подготовили методички, как агитировать население голосовать за поправки в Конституцию. Всех россиян разделили на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные. Для каждой из этих групп подготовлены основные линии аргументации, речевые модули агитатора, слоганы и заголовки для СМИ.

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