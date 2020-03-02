О боге, браке и русском народе: Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

02.03.2020 [Общество]

Президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту об изменении Конституции в Госдуму. Об этом сообщается на сайте парламента. 

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки изложены на 24 страницах. В одной из них упоминается бог. 

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал журналистам текст поправки Вячеслав Володин.

Еще одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ.

"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются", - цитирует "Интерфакс" председателя Госдумы. 

Поправками также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем (также подразумевает, что государственным языком в стране является русский, при этом республики РФ вправе устанавливать свои языки); положение о преемственности РФ в отношении СССР.

Володин также сообщил, что в президентских поправках указывается, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".

"Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения", - зачитал поправку спикер Госдумы.

Как ранее сообщал NewsVo, президент России Владимир Путин предложил провести общенациональное голосование по поводу внесения поправок в конституцию. Об этом он заявил 15 января в ходе послания Федеральному собранию, озвучив, какие именно изменения могут быть внесены в основной закон страны.

Тэги: госдума, конституция

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