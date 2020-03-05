Новый спектакль-концерт «Фавн» представит 8 марта вологодский ОккервильТеатр

Премьера спектакля-концерта «Фавн» состоится в ОккервильТеатре 8 и 9 марта. Исполнитель главной роли и вокалист — Егор Ефремов. В сопровождении флейты и фортепиано он исполнит русские романсы, песни советского периода и классические авторские песни. Режиссер спектакля Николай Смирнов рассказал, что в основе сюжета - миф о богине Афине и проклятой флейте.

— Это будет концерт, но петь будет не Егор Ефремов, а фавн, — поясняет режиссер ОккервильТеатра Николай Смирнов. — Это будет определенный образ, мы создаём декорации — сказочный лес, там будут присутствовать различные персонажи, то есть это спектакль, но по сути это концерт. Для него мы выбрали не самые известные песни про любовь авторства известных композиторов. Егор перерабатывал эти песни под себя и под флейту. Все эти песни про любовь, поэтому нам и понравился образ такого фавна, который не озорной, а романтичный и играет на флейте, которую прокляла Афина.

Спектакль «Фавн» войдет в постоянный репертуар театра.

Ранее NewsVo сообщал, что ОккервильТеатр анонсировал в этом году сразу несколько премьер – в январе вышла новая постановка «Процесс» по одноименному роману Франца Кафки, а в апреле зрителям будет представлен окончательный вариант первого в Вологде променад-спектакля.