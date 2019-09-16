В Вологде в рамках проекта «Где театр?» создадут аудиоспектакль-прогулку по городу

Познакомиться с новыми направлениями театрального искусства жители Вологды смогут в рамках нового социального проекта "Где театр?". Два драматурга, режиссер и продюсер за несколько дней работы в областной столице подготовят необычный спектакль-прогулку. Это будет постановка, которую можно будет слушать в наушниках, прогуливаясь по определенному маршруту.

Сейчас организаторы набирают группу из 20 молодых людей, которые станут активными участниками лаборатории документального театра. С 24 по 29 сентября команда проведет серию мастер-классов по документальному театру и театру в городском пространстве, открытые лекции о современном театре для жителей Вологды, параллельно создавая аудиоспектакль-портрет города. Записаться на участие можно в группе проекта в соцсети.

Стать соавтором аудиоспектакля может каждый. Для этого нужно рассказать свою историю, поделиться воспоминаниями о Вологде, о любимых местах. Организаторы проекта принимают какие-то городские легенды, или у вас есть истории связанные с какими-то конкретными местами в городе. Прислать историю можно, опубликовав ее в соцсетях с хэштегами #местовологда и #театрначинаетсястебя. Тех, кто это сделает, ждут подарки от партнера проекта.

- Также Вы можете присылать Ваши истории (письменные или в формате голосовых сообщений) в личные сообщения куратору проекта Маше Иваненко, или на почту OkkervilTeatr@yandex.ru, - сообщает группа проекта в соцсети.

Истории можно присылать до 24 сентября.

29 сентября состоится премьера постановки-черновика с последующим обсуждением спектакля. Спектакль доработают его с учетом общественного мнения. В последствии этот аудиоспектакль-прогулка войдет в репертуар вологодского Оккервиль театра.

Кроме того, в рамках реализации проекта 24, 25 и 26 сентября в областной библиотеке в Вологде пройдут лекции о современном театре. Точное расписание и темы будут опубликованы в группе проекта.

Вторым этапом проекта "Где театр?" станут театральные мастерские для молодых актеров Вологды. Они пройдут в октябре и ноябре этого года. Результатом станет постановка пластического спектакля, который также войдет в репертуар Оккервиль театра. Вход на все мероприятия проекта бесплатный.

- Это социальный проект, - рассказала NewsVo его координатор Маша Иваненко. - Проект "Где театр?" стал победителем первого конкурса 2019 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Инициаторы Оккервиль театр и Маша Иваненко. Девушка рассказала, что раньше училась в университете в Вологде, сейчас учится в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения.

Ранее Newsvo сообщал, что Оккервиль театр - это новый проект от создателей Театра Молодого Актера, известного вологжанам по спектаклям «Река Оккервиль», «Королева красоты» и «Игра на вылет».