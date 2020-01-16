В Вологде 24 января представят спектакль «Процесс» по роману Франца Кафки

Первый в Вологде сайт-специфик спектакль, то есть спектакль, вписанный в нетеатральное пространство, представит 24 января "ОккервильТеатр". Премьера постановки по произведению Франца Кафки состоится в здании областной библиотеки на улице Марии Ульяновой, 7.

«Здесь, в областной библиотеке, мы занимаем практически целый этаж – спектакль проходит не только в концертном зале, но и в коридорах и кабинетах библиотеки. Это заставляет зрителей становиться не просто созерцателями, но и почувствовать себя полноценными участниками Процесса. Думаю, это будет необычный опыт для вологодского зрителя», - говорит режиссер "ОккервильТеатра" Николай Смирнов.

Постановка включает в себя элементы физического и драматического театра, кроме того, в спектакле звучит живая музыка. Начало спектакля в 19 часов, заказ билетов по телефону 8(953)5225008.

Как ранее сообщал NewsVo, впервые экспериментальную постановку по мотивам романа Франца Кафки «Процесс» представили участники Лаборатории физического театра проекта «Где театр?» 21 ноября.