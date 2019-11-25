Спектакль по роману Франца Кафки «Процесс» будут показывать в вологодском «Оккервиль театре»

25.11.2019 [Культура]
Спектакль по роману Франца Кафки «Процесс» будут показывать в вологодском «Оккервиль театре»

Экспериментальную постановку по мотивам романа Франца Кафки «Процесс» представили участники Лаборатории физического театра проекта «Где театр?» 21 ноября в помещении областной библиотеки в Вологде.

— Эта уникальная для Вологды постановка создана в жанре «сайт-специфик», то есть вписана в нетеатральное общественное пространство, — поясняют организаторы.

Показ эскиза спектакля стал итоговым мероприятием проекта «Где театр?». Как ранее сообщал NewsVo, это серия мастер-классов и лекций о современном театре. Он ориентирован в первую очередь на профессионалов, но включает в себя и мероприятия для любителей. Его реализация стала возможна благодаря президентскому гранту на развитие гражданского общества в 2019 году.

Этой осенью в рамках проекта прошло несколько открытых лекций для горожан, театральные мастерские для молодых актеров, а также были созданы два спектакля: спектакль-прогулка по Вологде и site-specific спектакль «Процесс». Планируется, что обе эти постановки после определенной доработки войдут в репертуар вологодского «Оккервиль театра».

Фото cultinfo.ru

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