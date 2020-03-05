В Вологде чистят русло реки Содемы

Русла малых рек Вологды расчищают в преддверии весеннего половодья, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, с 3 марта расчисткой реки Содемы в районе улицы Петина занимается техника и бригада из 15 человек. Именно на этом участке во время ноябрьского паводка сильно поднялся уровень воды, угрожая затопить дорогу.

«Задействованы техника предприятий «Вологдагорводоканал», «Вологдагортеплосети», силы управляющих компаний, а также Центра гражданской защиты населения. Расчищать русло реки будем на большом участке вплоть до улицы 3-го Интернационала. Далее оценим ситуацию в руслах рек Евковка, Шограш, Золотуха, где необходимо, также проведем расчистку», - пояснил главный специалист Центра гражданской защиты города Вологды Сергей Едемский.

Малые реки Вологды протекают как через городские кварталы, так и через гаражные кооперативы. Мусор, который бросают горожане, находится и в самом русле рек, и на берегах, образуя затор при повышении уровня воды. В ходе работ его убирают, а также вырубают кустарники, которые могут препятствовать отходу воды. Только за сегодняшний день с участка реки Содемы было вывезено 5 КамАЗов веток.

«Мы расчищаем русла малых рек, мы наметили встречу с садоводческими товариществами, чтобы совместно проработать меры, которые позволят минимизировать ущерб от подъема воды. Определены зоны возможного подтопления и произведены точные расчеты для возведения при необходимости временных дамб из песка. Мы понимаем, как мы будем реагировать при повышении воды до критической отметки. Готовность максимальная, наблюдаем за погодой. На данный момент уровень воды в реке на 2,5 метра выше, чем в этот же период в прошлом году», - отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что в ноябре 2019 года в Вологде из-за осадков и таяния снегов резко поднялся уровень воды в реке. Из-за этого 5-6 ноября в ряде микрорайонов были подтоплены жилые дома, а также более 700 дачных участков.