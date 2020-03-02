В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом

02.03.2020 [Общество]

Жители Белозерска обеспокоены тем, что один из домов, расположенных рядом с самоизливающейся скважиной, сильно накренился в ее сторону.  При этом в администрации района корреспонденту NewsVo пояснили, что никакого оседания грунта не зафиксировали.

— Не хочется никого пугать, но жителям, живущим не далеко от самоизливающейся скважины, стоит задуматься. Дело в том, что жилой дом местного жителя Б., стоящий на огородах не далеко от скважины, заметно накренился в сторону скважины, — пишет в группе On-line Белозерск Анатолий Столяров.

Постройка сейчас используется как дача. По словам Столярова, сейчас в доме находиться опасно — пол местами проломился, в подполье коричневая вода и плавающие бревна — подпорки пола.

Видео Анатолия Столярова

— Может быть, это результат карстового процесса, происходящего под землей, где возникшие пустоты, со временем могут превратиться в провалы? Напомним, что в начале октября 2019 года дом хозяйки скважины стал уходить под землю и его пришлось в срочном порядке снести, — предположил Столяров.

В администрации района говорят, что никаких изменений в грунте вблизи скважины они пока не зафиксировали.

— Тот дом мы не смотрели — накренился он или нет, но, насколько я понимаю, этот дом уже давным-давно был покосившийся. У нас установлены реперные точки (ред. — точки, на которых основывается шкала измерений), мы раз в неделю отслеживаем. По состоянию на 28 февраля у меня сейчас перед глазами замеры, никаких отклонений нет, — пояснил NewsVo руководитель администрации Белозерского района Денис Соловьев.

Денис Соловьев также отметил, что в настоящее время работы на скважине не ведутся — власти заняты поиском экспертов, которые могли бы оценить ситуацию и разработать план действий.

— Мы сейчас локализовали, это самое сложное, были достаточно большие объемы воды, сейчас их заметно меньше, — отметил глава администрации.

Ранее NewsVo сообщал, что на ликвидацию ЧП с самоизливающейся скважиной в Белозерске из районного и городского бюджетов потратили уже около 13 млн рублей. ЧП случилось из-за дачницы, которая решила провести водопровод в свой дом на улице Шукшина, 4. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан».

Как написали читатели NewsVo в нашей группе ВКонтактедоговор на проведение работ женщина не заключала. Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь.  9 августа 2019 года ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться с ним не удалось.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канаву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. В ночь с 1 на 2 октября дом начал съезжать в яму возле скважины. 5 октября постройку пришлось снести для того, чтобы засыпать образовавшуюся воронку. После этого напор воды ослаб, но она продолжает сочиться.

Тэги: дома, скважина
Сюжет: прорыв скважины в Белозерске

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