В Череповце организуют полицейское патрулирование возле арт-объектов и памятников архитектуры

28.02.2020 [Общество]

В Череповце маршруты патрулирования сотрудников полиции максимально приблизили к памятникам архитектуры и городским арт-объектам. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Вадим Германов:

— Так, на площади у Дворца металлургов ежедневно за порядком следит патруль ППС. Задача полицейских — пресечение и профилактика преступлений и правонарушений. Череповчане на городских улицах должны чувствовать себя в безопасности. Граждане, желающие что-то сломать или испортить, должны понимать и знать, что наказание неизбежно.

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь с 15 на 16 февраля в Череповце на площади Молодежи неизвестные разбили все ледяные скульптуры, которые были созданы в рамках фестиваля к 75-летию победы в ВОВ. В нем участвовали 15 команд из разных городов, в том числе Череповца, Вологды, Великого Устюга, Тарноги, Тотьмы, Тулы, Ижевска, Сергиева Посада, Архангельска, Костромы и Москвы.

Четверо подозреваемых были задержаны полицейскими 20 февраля. Ими оказались молодые люди 18-19 лет. 25 февраля стало известно, что трое из них отчислены из колледжей, в которых учились. 26 февраля полиция сообщила о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ч.2 ст. 214 УК РФ (Вандализм). 

Тэги: полиция, вандалы

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