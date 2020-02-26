В администрации Вологды заявили, что не вывозили на свалку ограждения с улицы Мира

В администрации Вологды заявили, что не вывозили на свалку ограждения, демонтированные с улицы Мира. На прошлой неделе в соцсетях была опубликована фотография, на которой обломки чугунных конструкций лежат среди металлолома в районе улицы Клубова.

— Не похож ли этот металлолом на забор, снятый с улицы Мира? Или его все же реставрируют как и обещали. Или не он это? кто помнит как он выглядел? — написали в группе Подскажите Вологда Взаимопомощь.

Информацию о том, что демонтированные ограждения сейчас на свалке, в городской администрации опровергли.

— Все демонтированные с ул. Мира ограждения переданы на ответственное хранение, планируется их восстановление/реставрация. Работы по вывозу демонтированных ограждений на свалку Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды не проводились, — пояснили NewsVo в департаменте городского хозяйства.

Но тогда какие ограждения на свалке? Под постом с этой фотографией в группе градозащитного движения «Настоящая Вологда» появились комментарии с аккаунта «Главный коммунальщик», в которых говорится, что, скорее всего, это элементы, которые уже не восстановить:

— Конкретно на ближней части ограждения из пункта приема металлолома отломан большой участок крепежа (отметил красным).

На вопрос, имеет ли «Главный коммунальщик» какое-либо отношение к городской администрации, в пресс-службе нам не ответили.

Как ранее сообщал NewsVo, 24 октября 2019 года в группе градозащитного движения "Настоящая Вологда" появился пост с фотографией типовых заборов, которые ставят на улице Мира взамен чугунных. Под ним появились отзывы вологжан, возмущенных тем, что в историческом центре ставят уродливые ограждения.

Вечером того же дня администрация Вологды разослала в СМИ пресс-релиз, в котором объяснила происходящее ремонтом и заверила, что новые ограждения устанавливаются временно. Спустя пять дней, 29 октября, комментарии администрации Вологды поменялись. На этот раз там заявили, что демонтированные ограждения обследуют, чтобы решить, ремонтировать их или заменить на новые. Андрей Макаровский, который на тот момент был и. о. начальника департамента городского хозяйства Вологды, сказал, что нужно составить смету и посчитать, что будет дешевле - купить новое ограждение или отремонтировать старое.

Позднее, 15 ноября, жители города услышали новую причину демонтажа ограждений. В ответе Андрея Макаровского, который получила координатор сообщества "Настоящая Вологда" Ольга Смирнова, говорилось, что чугунные ограждения якобы... не соответствуют ГОСТу и на место их не вернут. Что именно не соответствует ГОСТу, Андрей Макаровский так и не пояснил.

20 ноября, чиновники вновь заявили, что ограду вернут на место. Новостной сайт городской администрации Вологда.рф сообщил, что 500 метров чугунных литых ограждений были переданы на ответственное хранение в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и что их не ремонтировали более 25 лет.

Провести оценку их состояния поручили ООО «Стройкомсервис».

- Мы провели осмотр ограждений: они находятся в плачевном состоянии. В первую очередь требуется пескоструйная обработка, то есть снятие старого лакокрасочного покрытия и замена его на новое. Часть элементов чугунных конструкций разрушены или вовсе отсутствуют, поэтому необходимо их заново отливать, на некоторых есть трещины. Таким образом, для восстановления потребуется провести объемную работу, - сказал представитель компании «Стройкомсервис» Евгений Ситников.

В ноябре 2019 года Newsvo спросил у городской администрации, когда именно ограждения вернут на место. Оказалось, что сроки неизвестны, потому что непонятен объем работ.