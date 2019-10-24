Чугунные ограждения на улице Мира в Вологде вернут на место после ремонта

В администрации Вологды прокомментировали демонтаж чугунных ограждений на улице Мира. Сегодня в группе градозащитного движения "Настоящая Вологда" появился пост с фотографией типовых заборов, которые ставят взамен чугунных.

- Теперь историческая часть бульвара на улице Мира может потерять свое очарование. По информации департамента градостроительства работы ведутся по федеральной программе по поручению Департамента транспорта области, - написали градозащитники.

Под постом появились десятки комментариев возмущенных жителей города. Вечером администрация Вологды разослала в СМИ пресс-релиз, в котором объяснила происходящее ремонтом.

- Эти пешеходные ограждения были установлены еще в советское время. Мы планируем выполнить их восстановительный ремонт и вернуть на место. В целях безопасности вологжан были установлены временные леерные ограждения современного типа», - прокомментировал и. о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

В администрации города пояснили, что у ограждений обновят внешний вид и отремонтируют:

- Специалисты осмотрят конструкции, снимут многочисленные старые слои краски и обновят покрытие. Также, поскольку часть ограждений и креплений столбов имеет механические повреждения и сквозную коррозию, необходимо их восстановить.

Отметим, что первоочередность восстановления этих ограждений выглядит несколько странно на фоне того, что в Вологде есть проблемы в сфере благоустройства, которые требуют гораздо более срочного вмешательства.