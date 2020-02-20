Опекунов Степы Кукина из Вологды приговорили к 18 годам и 4 годам колонии за убийство мальчика

20 февраля в областном суде огласили приговор по делу Юлии и Евгения Блохиных, опекунов погибшего в Вологде шестилетнего Степана Кукина.

«Суд назначил Юлии Блохиной наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, Евгению Блохину — в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Юлии Блохиной было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пп. «п», «д» ч.2 ст. 105, пп. «в», «г» ч.2 ст. 112, пп. «г», «е» ч.2 ст. 117, ст. 125, ст. 156 УК РФ), Евгению Блохину — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности (пп. «в», «г» ч.2 ст. 112, пп «г», «е» ч.2 ст. 117, ст. 125 УК РФ). По всем статьям они были признаны виновными, кроме статьи 125 УК РФ - оставление в опасности.

Ранее NewsVo сообщал, что коллегия присяжных заседателей Вологодского областного суда 11 февраля провозгласила обвинительный вердикт в отношении Блохиных. При этом присяжные признали, что Евгений заслуживает снисхождения, а Юлия— нет.

— При назначении наказания Блохину суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, признание его присяжными заслуживающим снисхождения, тяжесть совершенных им преступлений, в число которых убийство малолетнего не входит. С Блохиной в пользу брата Степана Кукина в счет компенсации морального вреда взыскано 100 000 рублей, — отмечают в пресс-службе судов.

Судом и следствием было установлено, что Степан в апреле 2017 года попал в приемную семью Блохиных, где также проживали три дочери Юлии. У опекунов сложилось негативное отношение к мальчику. На протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины из неприязни к приемному ребенку систематически избивали Степана, причем медицинскую помощь ему не обеспечивали.

— По данным следствия, 10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному ребенку множество ударов руками и подручными предметами по голове и всем частям тела, причинив Степану комплекс телесных повреждений, от которых он впал в кому, — сообщает СКР.

Следователи полагают, что после этого Юлия убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении мальчика. Случайно оказавшаяся в доме Блохиных их знакомая медсестра вызвала бригаду «Скорой», мальчика увезли в больницу, где впоследствии, не приходя в сознание, Степан скончался.

— В результате производства сложных взаимосвязанных судебно-медицинских и других судебных экспертиз допросами свидетелей из числа окружения семьи следствием добыты доказательства, позволившие опровергнуть версию Блохиной, — говорится в сообщении СКР.

После передачи дела в суд Блохина направила ходатайство о рассмотрении судом присяжных. Это ходатайство было удовлетворено.