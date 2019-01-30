В Вологде сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни избитого в семье опекуна 6-летнего Степана

В Вологде сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни избитого в приемной семье 6-летнего Степана. На самом деле по месту жительства ребенка женщина не выходила долгое время и условия его жизни не проверяла. В итоге факты систематического применения насилия в отношении ребенка не были выявлены и оставались без должной реакции, сообщает региональное следственное управление. Ребенок уже почти пять месяцев лежит в больнице в коме.

- По данным следствия, начальник управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды Григорий Поляков не организовал проведение проверок условий жизни мальчика и не контролировал работу специалиста отдела Раисы Понидаевой. Последняя выходы по месту жительства ребенка не осуществляла и изготовила ряд фиктивных актов проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, - сообщает главное управление следственного комитета России.

Экс-начальнику управления соцзащиты Григорию Полякову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (ст. 293 УК РФ). Сотруднице органов опеки предъявлено обвинение в совершении двух фактов должностного подлога (ст. 292 УК РФ).

Кроме того, следователи предъявили обвинение в истязании ребенка (ст. 117 УК РФ) женщине-опекуну Юлии Б. Ей также инкриминированы преступления, предусмотренные ст. 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

- В силу наличия у нее на иждивении трех несовершеннолетних детей судом ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Её супругу также предъявлено обвинение в истязании ребенка. Следователями СК России он задержан в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. По их ходатайству судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СКР.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в областной столице 10 августа. В реанимацию из квартиры по месту жительства был госпитализирован жестоко избитый приемный ребенок. Кроме того, медики обнаружили у него следы побоев, нанесенных ранее. Следователи возбудили уголовные дела по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица).

Выяснилось, что опекуном мальчика с марта 2017 года является его двоюродная сестра, и, помимо пострадавшего, в семье еще трое ее малолетних детей (трех, шести и тринадцати лет). По версии следствия, Юлия Блохина и ее супруг Евгений, являясь приемными родителями 6-летнего Степана, с 23 июля по 10 августа 2018 года систематически наносили побои мальчику.

Ранее в следственном управлении сообщали, что в избиении подозревается не приемная мать, а ее 13-летняя дочь. При этом телесные повреждения на теле ребенка разной степени давности.

Соседи семьи рассказали журналистам, что вологожанка объяснила им госпитализацию ребенка его падением с двухъярусной кровати. Однако те этой версии не поверили: у мальчика сломаны ребра и черепно-мозговая травма. Следователям приемная мать сказала, что якобы нашла избитого мальчика, вернувшись с работы.

Степан до сих пор находится в состоянии комы, его состояние стабильно тяжелое.