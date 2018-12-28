В Вологде опекуну избитого 6-летнего мальчика предъявили обвинение в истязании ребенка в составе группы лиц

Вологжанке Юлии Б., которая является опекуном избитого в августе 2018 года 6-летнего мальчика, предъявили обвинение в истязании ребенка «в составе группы лиц». Ребенок уже несколько месяцев лежит в больнице в тяжелом состоянии.

«По версии следствия, Юлия Б. и ее супруг Евгений, являясь приемными родителями 6-летнего Степана, с 23 июля по 10 августа 2018 года систематически наносили побои мальчику», - сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.

Ранее женщине уже было предъявлено обвинение по ст. 125 (оставление в опасности малолетнего), ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

27 декабря суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения для женщины. Ей запретили определенные действия, такие как выход за пределы квартиры, в которой проживает, с 22 до 6 часов, общение с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями по настоящему уголовному делу и взаимосвязанным уголовным делам, отправку и получение почты, использование интернета и других средств связи. Исключением являются случаи, когда ей понадобится помощь медиков, полиции, аварийно-спасательных служб. Мера пресечения будет действовать до 27 февраля.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в областной столице 10 августа. В реанимацию из квартиры по месту жительства был госпитализирован жестоко избитый приемный ребенок. Кроме того, медики обнаружили у него следы побоев, нанесенных ранее. Следователи возбудили уголовные дела по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица).

Выяснилось, что опекуном мальчика с марта 2017 года является его двоюродная сестра, а помимо пострадавшего, в семье еще трое ее детей (трех, шести и тринадцати лет).

Соседи семьи рассказали журналистам, что вологожанка объяснила им госпитализацию ребенка его падением с двухъярусной кровати. Однако те этой версии не поверили: у мальчика сломаны ребра и черепно-мозговая травма. Следователям приемная мать сказала, что якобы нашла избитого мальчика, вернувшись с работы.

В следственном управлении сказали, что в избиении подозревается не приемная мать, а ее 13-летняя дочь. При этом телесные повреждения на его теле разной степени давности.

Позднее в отношении органов опеки Вологды также было также возбуждено дело по статье "Халатность".

Добавим, что избитый ребенок до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.