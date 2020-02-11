Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика

Коллегия присяжных заседателей Вологодского областного суда 11 февраля провозгласила обвинительный вердикт в отношении Юлии и Евгения Блохиных, опекунов погибшего в Вологде шестилетнего Степана Кукина.

— При этом присяжные признали, что Блохин заслуживает снисхождения, а Блохина — нет, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, в ходе следствия было установлено, что Степан в апреле 2017 года попал в приемную семью Блохиных, где также проживали три дочери Юлии. У опекунов сложилось негативное отношение к мальчику. По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины из неприязни к приемному ребенку систематически избивали Степана, а в связи с причиненными травмами медицинскую помощь ему не обеспечивали.

— По данным следствия, 10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному ребенку множество ударов руками и подручными предметами по голове и всем частям тела, причинив Степану комплекс телесных повреждений, от которых он впал в кому, — сообщает СКР.

Следователи полагают, что после этого Юлия убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении мальчика. Случайно оказавшаяся в доме Блохиных их знакомая медсестра вызвала бригаду «Скорой», мальчика увезли в больницу, где впоследствии, не приходя в сознание, Степан скончался.

— В результате производства сложных взаимосвязанных судебно-медицинских и других судебных экспертиз допросами свидетелей из числа окружения семьи следствием добыты доказательства, позволившие опровергнуть версию Блохиной, — говорится в сообщении СКР.

Юлии Блохиной было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пп. «п», «д» ч.2 ст. 105, пп. «в», «г» ч.2 ст. 112, пп. «г», «е» ч.2 ст. 117, ст. 125, ст. 156 УК РФ), Евгению Блохину — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности (пп. «в», «г» ч.2 ст. 112, пп «г», «е» ч.2 ст. 117, ст. 125 УК РФ).

Позднее Блохина направила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Это ходатайство было удовлетворено.

— После обсуждения последствий вердикта суд удалится в совещательную комнату для вынесения окончательного решения по уголовному делу, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что в ноябре 2019 года в Вологодском городском суде присяжные впервые вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве женщины. Супруг погибшей, который обвинялся в совершении преступления, сразу же был освобожден из-под стражи.