В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину

В Вологодском городском суде присяжные впервые вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве женщины. Супруг погибшей, который обвинялся в совершении преступления, сразу же был освобожден из-под стражи.

По версии обвинения, в ночь с 27 на 28 февраля вологжанин поссорился с со своей супругой. В ходе конфликта он нанес «неустановленными твердыми тупыми и острыми с рубящими свойствами предметами», а также руками и ногами множество ударов по голове, шее и туловищу жены. От полученных травм женщина скончалась, а мужчина, как полагает следствие, оставил ее тело на улице Белоризцев.

В ходе рассмотрения дела в суде была собрана коллегия присяжных заседателей из восьми человек.

— Сегодня коллегия присяжных единодушно оправдала К. за недоказанностью причинения им телесных повреждений супруге, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После оглашения вердикта мужчина сразу же был освобожден из-под стражи в зале суда. После этого стороны приступили к обсуждению последствий вердикта уже без присяжных заседателей.



Судья удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения по уголовному делу. Оглашение приговора состоится 3 декабря.

Как пояснили NewsVo в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, с 1 июня 2018 года в силу вступил закон «О рассмотрении отдельных категорий дел с участием присяжных заседателей», которым институт присяжных заседателей вводится в районных и городских судах. На территории области (а именно, в Череповце и Тотьме) за это время присяжными было вынесено два вердикта, оба они были обвинительными. Это первый оправдательный вердикт в регионе.