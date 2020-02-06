«День влюблённых в Тотьму» пройдёт в Вологодской областной библиотеке 14 февраля

06.02.2020 [Культура]

«День влюбленных в Тотьму» пройдёт в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 14 февраля. В программе музыкальные номера и презентация новых краеведческих изданий про Тотьму.

— Гостям мероприятия будут представлены три новых краеведческих издания, вышедших, — сообщается на странице библиотеки в соцсети — Альбом «Тотемский район: прошлое, настоящее, будущее» — первое издание, которое обобщает исторические, географические и топонимические данные по истории Тотемского района. Детский путеводитель «Путешествие по следам сухонопуса» — это издание для детей, которое простым и доступным языком описывают звероящеров, населявших край миллионы лет тому назад. А также краеведческий сборник «Ремёсла и промыслы Тотемской земли: от прошлого — к настоящему», который посвящен процессам развития традиционных народных промыслов и ремёсел в Среднем Посухонье.

На мероприятии выступят авторы книг, а также будут представлены музыкальные номера. Все книги можно будет приобрести по издательским ценам.

 

Тэги: Тотьма, презентация, книги

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