В Тотьме вышел краеведческий альбом о жизни района

26.12.2019 [Культура]

Краеведческий альбом «Тотемский район: прошлое, настоящее, будущее» выпустило Тотемское музейное объединение в канун новогодних праздников. Это первое издание, которое собрало в себе исторические, географические и топонимические данные по истории Тотемского района Вологодской области в его современных границах.

В книге приводится информация об основных достопримечательностях  Тотьмы, сельских поселений и муниципальных образований.

Над изданием работал коллектив авторов под руководством писателя-краеведа, почётного гражданина Тотемского района Александра Кузнецова и директора Тотемского музейного объединения Алексея Новосёлова.

— Отрывки из книги размещались на страничке нашего музея ВКонтакте всё первое полугодие 2019 года и получали большое количество откликов, — сообщается на странице Тотемского музейного объединения в социальной сети . — Мы  выражаем огромную благодарность краеведам сельских поселений района. Вот имена некоторых из них: Нина Микляева (Мосеево), Светлана Москалёва (Красный Бор), Галина Мартюкова и Юлия Шадрина (Никольское), Татьяна Новосёлова (Манылово). Отдельно хочется отметить Татьяну Зимакину из Великого Двора, которая собрала краеведческий материал, будучи главой сельского поселения. Над книгой работали также сотрудники Тотемского музейного объединения, Петровской детской художественной школы, архивного отдела районной администрации.

Для того, чтобы сделать фотоснимки для этого издания, музейное объединение специально приобрело квадрокоптер.  Фотографом проекта стал  тотьмич Андрей Нестеренко, также значительную часть материалов предоставила внештатный фотокорреспондент районной газеты «Тотемские вести» Татьяна Мишуринская.

Презентация альбома «Тотемский район: прошлое, настоящее, будущее» пройдёт 7 января в 16.00 в центре развития культуры «Тотьма» по адресу: Тотьма, ул. Вологодская, 11. Книгу можно будет найти вмузеях Тотьмы, а также в Вологодской областной универсальной научной библиотеке имени Бабушкина.

Тэги: краеведение, Тотьма

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