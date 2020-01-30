В Череповце водители машин скорой помощи заявили о задержке зарплат

Череповецкие водители ООО «Эффективная система здравоохранения», которое предоставляет в аренду Вологодской области машины скорой помощи, сообщают о больших задержках при получении зарплаты. Так, по состоянию на 27 января им не оплатили работу за декабрь.

— Мы, водители ООО «ЭСЗ», осуществляющие свою трудовую деятельность в городе Череповец Вологодской области. Просим Вас содействия и пересмотра действующих тарифов. С момента трудоустройства в данную организацию, а именно с 2014 года, индексация и повышение заработной платы не производилась. А только уменьшилась! Систематческие задержки зарплаты, отпускных. По договору выплата зарплаты 15 числа, а в декабре 2019 года зарплата была выплачена 27.12.2019, за декабрь 2019 года зарплата НЕ ВЫПЛАЧЕНА! — говорится в обращении водителей, опубликованном в группе Медик-ИНФОРМ35 в соцсети.

В департаменте здравоохранения Вологодской области корреспонденту NewsVo сообщили, что о проблемах водителей знают и обеспокоены сложившейся ситуацией, однако вопрос выплаты зарплаты может решить только работодатель водителей — ООО «Эффективная система здравоохранения». По данным департамента, ситуацией занимается Государственная инспекция труда, куда было направлено обращение водителей.

Как ранее сообщал NewsVo, что в декабре в интернете появилась информация о возможном банкротстве ООО «Эффективная система здравоохранения». В Департаменте здравоохранения Вологодской области заверили, что данные о банкротстве не соответствуют действительности.

По данным портала "Двина сегодня", в ноябре в Вологодской области эту компанию штрафовали за нарушение контракта на 137 тысяч рублей за то, что она предоставляла старые автомобили, а водители работали с серьёзными нарушениями графика. Отметим, что в ответе департамента, который получил в декабре Newsvo, ничего не сказано о состоянии машин скорой помощи.

Учредитель ООО «Эффективная система здравоохранения» - Даниил Барышников, сын члена правления ПАО «Газпром нефть". В марте 2019 года издание "Метазона" сообщало, что стоимость контракта по аренде машин скорой помощи на 2020-21 годы - 426 млн рублей. Получается, в год аренда одного автомобиля обходится бюджету Вологодской области примерно в 3,55 млн рублей. При этом, например, автомобили скорой помощи на базе ГАЗели-Бизнес или Соболя-Бизнес стоят примерно 1,295 млн рублей (к этой цене нужно добавить стоимость медоборудования).