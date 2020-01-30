В Череповце водители машин скорой помощи заявили о задержке зарплат

30.01.2020 [Общество]

Череповецкие водители ООО «Эффективная система здравоохранения», которое предоставляет в аренду Вологодской области машины скорой помощи, сообщают о больших задержках при получении зарплаты. Так, по состоянию на 27 января им не оплатили работу за декабрь.

— Мы, водители ООО «ЭСЗ», осуществляющие свою трудовую деятельность в городе Череповец Вологодской области. Просим Вас содействия и пересмотра действующих тарифов. С момента трудоустройства в данную организацию, а именно с 2014 года, индексация и повышение заработной платы не производилась. А только уменьшилась! Систематческие задержки зарплаты, отпускных. По договору выплата зарплаты 15 числа, а в декабре 2019 года зарплата была выплачена 27.12.2019, за декабрь 2019 года зарплата НЕ ВЫПЛАЧЕНА! — говорится в обращении водителей, опубликованном в группе Медик-ИНФОРМ35 в соцсети.

В департаменте здравоохранения Вологодской области корреспонденту NewsVo сообщили, что о проблемах водителей знают и обеспокоены сложившейся ситуацией, однако вопрос выплаты зарплаты может решить только работодатель водителей  — ООО «Эффективная система здравоохранения». По данным департамента, ситуацией занимается Государственная инспекция труда, куда было направлено обращение водителей.

Как ранее сообщал NewsVo, что в декабре в интернете появилась информация о возможном банкротстве ООО «Эффективная система здравоохранения». В Департаменте здравоохранения Вологодской области заверили, что данные о банкротстве не соответствуют действительности.

По данным портала "Двина сегодня", в ноябре в Вологодской области эту компанию штрафовали за нарушение контракта на 137 тысяч рублей за то, что она предоставляла старые автомобили, а водители работали с серьёзными нарушениями графика. Отметим, что в ответе департамента, который получил в декабре Newsvo, ничего не сказано о состоянии машин скорой помощи.

Учредитель ООО «Эффективная система здравоохранения» - Даниил Барышников, сын члена правления ПАО «Газпром нефть". В марте 2019 года издание "Метазона" сообщало, что стоимость контракта по аренде машин скорой помощи на 2020-21 годы - 426 млн рублей. Получается, в год аренда одного автомобиля обходится бюджету Вологодской области примерно в 3,55 млн рублей. При этом, например, автомобили скорой помощи на базе ГАЗели-Бизнес или Соболя-Бизнес стоят примерно 1,295 млн рублей (к этой цене нужно добавить стоимость медоборудования).

Тэги: скорая помощь, водители, долги по зарплате

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодская область вошла в перечень регионов с наибольшим снижением запасов древесины
"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города
Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Вологодском районе
Суд запретил мешающему жильцам бару на улице Возрождения в Вологде работать по ночам
Школу №11 в Вологде закроют на капремонт во время учебного года
В Великом Устюге мошенник купил ВАЗ в рассрочку и перепродал, не расплатившись
На разработку новой схемы обращения с отходами в Вологодской области потратят 8,36 млн рублей
Администрация Вологды пытается продать туалет на улице Мира за 6,2 млн рублей
Регоператор «Аквалайн» с марта закроет офисы в восточных районах Вологодской области
Паровоз и вагон санитарного поезда времен Великой Отечественной войны установят на вокзале в Череповце
30.01.2020 [Общество]

Мешающий туристам фудтрак с пиццей разрешила поставить возле Кремля администрация Вологды

279
0
30.01.2020 [БлогоVO]

ТОС «Прилуки» попытался передать свои предложения по проекту Генплана

196
0
30.01.2020 [Происшествия]

В Никольске 91-летняя пенсионерка напоила ворвавшегося в дом грабителя чаем с пирогами

879
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мешающий туристам фудтрак с пиццей разрешила поставить возле Кремля администрация Вологды
Ограбившего церковную лавку в Великом Устюге череповчанина осудили условно
В Череповце водители машин скорой помощи заявили о задержке зарплат
В «Вологдареставрации» проходит проверка областного УФСБ
В Череповце жильцов дома эвакуировали из-за найденных в подвале боеприпасов
Жителя Вологодского района нашли мертвым на лоджии своей квартиры
Вологодские конькобежцы завоевали шесть медалей на межрегиональных соревнованиях
 


29.01.2020 [Экономика]

Из кармана в карман: «Презентационно-сервисный центр» заказал транспортные услуги на миллион у другого бюджетного учреждения

1523
0
30.01.2020 [БлогоVO]

ТОС «Прилуки» попытался передать свои предложения по проекту Генплана

196
0
29.01.2020 [Обзор Прессы]

К Конституции нашлось 100 предложений

213
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика