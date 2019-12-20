Департамент здравоохранения прокомментировал проблемы с арендой машин скорой помощи в Вологде

Департамент здравоохранения Вологодской области прокомментировал информацию о возможном банкротстве ООО «Эффективная система здравоохранения», которое предоставляет в аренду Вологодской области машины скорой помощи. В ведомстве заверили, что данные не соответствуют действительности. Между тем, по данным портала "Двина сегодня", в ноябре в Вологодской области эту компанию оштрафовали за то, что она предоставляла старые автомобили.

Машины скорой помощи в Вологде 20 декабря. Фото Newsvo.

Об арестах счетов компании «Эффективная система здравоохранения» сообщил портал "Двина сегодня" со ссылкой на телеграм-каналы. Ранее на сайте sm-news.ru вышла статья, в которой говорится, что лишенной собственного парка вологодской "скорой" приходится арендовать для выездов на вызовы изношенные автомобили.

Напомним, «Эффективная система здравоохранения» предоставляет в аренду автомобили «Скорой помощи» в нескольких регионов РФ, в том числе в Вологодской области. Учредитель этого ООО - Даниил Барышников, сын члена правления ПАО «Газпром нефть".

По данным портала "Двина сегодня", в ноябре в Вологодской области эту компанию штрафовали за нарушение контракта на 137 тысяч рублей за то, что она предоставляла старые автомобили, а водители работали с серьёзными нарушениями графика.

Департамент здравоохранения Вологодской области на своем официальном сайте опубликовал опровержение информации о банкротстве и аресте счетов ООО «Эффективная система здравоохранения». Отметим, что в релизе департамента ничего не сказано о состоянии машин скорой помощи:

- В 2013 году региональным Правительством было принято решение об участии в федеральном проекте, направленном на повышение качества оказания услуг скорой медицинской помощи посредством обновления автопарка на условиях государственно-частного партнерства. Дело в том, что, несмотря на регулярное обновление санитарных автомобилей на Вологодчине, из-за высокой загрузки многие машины крайне быстро вырабатывают свой ресурс. Новый проект, к которому присоединились многие регионы страны, направлен на привлечение частных инвестиций в социальную инфраструктуру на местах. Между медицинскими организациями региона и компанией ООО «Эффективная система здравоохранения» заключены контракты. Их стоимость на 2019 год составляет 253,6 млн. рублей. В рамках договоренностей области предоставлено 76 автомобилей скорой медицинской помощи. Срок действия контрактов заканчивается 31 декабря 2019 года. На 2020-2021 годы заключены контракты на 60 машин, 28 из которых получит Вологда, 32 – Череповец. Еще 16 автомобилей, которые не будут учтены в договоренностях на два ближайших года, районы Вологодчины получат за счет средств областного и федерального бюджетов, - сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.

Напомним, в марте издание "Метазона" сообщало, что стоимость этого контракта с фирмой сына топ-менеджера "Газпирома" на 2020-21 годы - 426 млн рублей. Получается, в год аренда одного автомобиля обходится бюджету Вологодской области примерно в 3,55 млн рублей. При этом, например, автомобили скорой помощи на базе ГАЗели-Бизнес или Соболя-Бизнес стоят примерно 1,295 млн рублей (к этой цене нужно добавить стоимость медоборудования).

Добавим, что сегодня корреспондент Newsvo сфотографировал, как по улице Зосимовской на платформе везут три машины скорой помощи - возможно, на ремонт (см. фото выше).