Сын топ-менеджера «Газпрома» получит более 400 млн рублей за сдачу в аренду автомобилей Вологодской скорой помощи

Вологодская скорая помощь оказалась в руках сына топ-менеджера «Газпрома». За предоставление в аренду Вологодской области автомобилей скорой помощи его компания будет получать примерно 3,5 млн рублей за каждую машину.

Как сообщает издание «Метазона», недавно компания ООО «Эффективная система здравоохранения» (ЭСЗ) получила контракт стоимостью 426 млн рублей на оказание услуг по транспортировке бригад скорой помощи в Вологде и Череповце. Учредителем ЭСЗ является Данил Барышников - сын члена правления, заместителя гендиректора ПАО «Газпром нефть» Владислава Барышникова.



Интересно, то, что «Эффективная система здравоохранения» стала единственным участником аукциона, который был объявлен 25 февраля 2019 года Вологодской станцией скорой медицинской помощи имени Н.Л. Турупанова и Череповецкой станции скорой медпомощи.



Согласно контракту, ЭСЗ должна будет в 2020-2021 годах предоставить в аренду Вологодской и Череповецкой скорой помощи 28 и 32 автомобиля соответственно, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Стоимость аренды автомобилей в 2020 году составит 398,5 рубля в час в 2020 году, в 2021 году - 410 рублей в час.

Напомним, с 1 января 2013 года служба скорой помощи Вологодской области перешла в систему ОМС. После этого парк санитарных автомобилей стали обновлять не за счет покупки новых машин, а за счет заказа транспортных услуг у специализированных организаций. Речь идет об аренде автомобилей, которая предоставляется в рамках федерального проекта "Новая скорая и неотложная помощь". Оператором проекта на территории Вологодской области тогда стало АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу", которое и занималось предоставлением машин вместе с водителями в течение двух лет.

Среди жителей есть мнение, что покупка автомобилей в конечном счете обошлась бы бюджету дешевле, чем их аренда. Расчеты подсказывают, что в год аренда одного автомобиля обходится примерно в 3,55 млн рублей. При этом, например, автомобили скорой помощи на базе ГАЗели-Бизнес или Соболя-Бизнес стоят примерно 1,295 млн рублей (к этой цене нужно добавить стоимость медоборудования).