Оплату проезда бесконтактной банковской картой в автобусах частников в Вологде обещают запустить в марте

28.01.2020 [Общество]

Автобусы 11 частных перевозчиков в Вологде оборудуют системами для оплаты бесконтактной банковской картой. Сейчас такая возможность имеется только в автобусах муниципального перевозчика ПАТП-1.

По данным пресс-службы городской администрации, за сутки в Вологде бесконтактно оплачивают проезд около 11 000 раз, то есть такой возможностью пользуется каждый пятый пассажир автобусов перевозчика. Частники также готовятся установить оборудование на свои автобусы.

«Терминалы уже доставлены в Вологду, сейчас идет настройка программного обеспечения, а затем предстоит монтаж оборудования. Предполагается, что бесконтактная оплата на маршрутах частных перевозчиков будет внедрена в марте 2020 года. Через установленные терминалы можно будет расплачиваться не только банковскими картами, но и всеми видами проездных, а также электронной картой «Забота».  Фактически это позволит внедрить в Вологде единую систему оплаты проезда в общественном транспорте», - пояснил врио начальника департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 марта 2020 года в Вологде перестанут продавать бумажные проездные "Забота", они будут только в электронном виде. При покупке электронный проездной будет записываться на электронную карту «Забота» с транспортным приложением.


 

Тэги: проезд, ПАТП-1

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