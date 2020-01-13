С марта 2020 года в Вологде перестанут продавать бумажные проездные «Забота»

С 1 марта 2020 года в Вологде перестанут продавать бумажные проездные "Забота", они будут только в электронном виде. При покупке электронный проездной будет записываться на электронную карту «Забота» с транспортным приложением, сообщает группа ПАТП-1 в соцсети.

Купить такую карту за 200 рублей предлагают в информационно-справочном центре «Электронная Вологда» на Пушкинской, 15 при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих право на получение льготы. Стоимость проездного составит 950 рублей.

Проездной на электронной карте «Забота» будет действовать на всех троллейбусах и автобусных маршрутах Вологды, кроме №3, 5, 11, 21, 29, 49.

Подключить электронный месячный проездной билет «Забота» (без ограничения количества поездок за календарный месяц) или пополнить электронный кошелек карты «Забота» можно в Информационно-справочном центре на Пушкинской, 15, в отделениях Почты России, в кассах Вологодского автовокзала.

Ранее NewsVo сообщал, что ПАТП № 1 в Вологде начало выпускать школьные проездные в виде силиконовых браслетов. Они действуют в автобусах как муниципального перевозчика, так и частников.

