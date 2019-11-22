В Вологде школьники смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью браслетов

ПАТП № 1 в Вологде начало выпускать школьные проездные в виде силиконовых браслетов. Они будут действовать в автобусах как муниципального перевозчика, так и частников.

«Ожидается, что такой аксессуар будет востребован у вологжан, ведь зачастую школьники теряют транспортные карты. Надеть браслет с утра, и он до окончания дня будет на руке ребенка. Пробная партия протестирована в течение нескольких дней, проверена работоспособность, функция считывания информации со встроенного чипа. Начать пользоваться браслетом можно с декабря», — цитирует новостной сайт городской администрации начальника отдела информационных технологий ПАТП № 1 Альберта Баландина.

Работать браслет будет точно так же, как и транспортная карта: входя в автобус, его нужно будет приложить к терминалу и получить чек. С работой системы уже ознакомили кондукторов и контролеров, прошли тестовые испытания.

В продаже браслеты появятся с 25 ноября в информационно-справочном центре «Электронная Вологда» на ул. Пушкинской, 15. Стоит гаджет 400 рублей, это в два раза дороже, чем обычная пластиковая карта. Расплачиваться в автобусах с помощью браслета можно будет с 1 декабря.