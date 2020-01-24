Проектировать улицу поэта Романова в Вологде будет московская фирма «ЮгГипроТранс»

На разработку проекта улицы поэта Романова потратят 24,37 млн рублей из бюджета Вологды. Аукцион по поиску подрядчика на проведение работ выиграло ООО «ЮгГипроТранс» из Москвы, предложив сумму, которая на 6 млн рублей меньше начальной цены контракта.

«Всего было подано три заявки, компания-победитель предложила наименьшую стоимость работ. Она готова выполнить проектирование за 24,37 млн рублей. По сравнению со стартовой ценой сумма снизилась почти на четверть. В ближайшее время будет подписан контракт, средства на эти цели выделены из городского бюджета. В течение 2020 года компания должна подготовить корректировки в проектно-сметную документацию и получить положительное заключение экспертизы», - цитирует пресс-служба администрации Вологды слова врио начальника департамента городского хозяйства Алексея Шумилова.

При этом, как ранее сообщал NewsVo, компании нужно будет откорректировать уже имеющийся проект «Строительство ул. Ярославской на участке от дома №27 до ул. Конева в г. Вологде». Дорога должна быть спроектирована с тротуарами, освещением, светофорными объектами, пешеходными переходами и въездами во дворы. В проект также будет включено строительство моста через реку Шограш, под которым планируется обустроить зимнюю лыжню.

Будущая улица поэта Романова соединит микрорайон Бывалово с улицей Конева, станет частью первого этапа формирования малого транспортного кольца в Вологде.