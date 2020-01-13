Администрация Вологды готова потратить на проектирование улицы поэта Романова 30 млн рублей

Фото karta.tendryakovka.ru

В Вологде объявили аукцион по поиску подрядчика на разработку проекта строительства улицы поэта Романова. Начальная (максимальная) цена контракта – 30,6 млн рублей.

По данным пресс-службы городской администрации, будущая улица поэта Романова соединит микрорайон Бывалово с улицей Конева, станет частью первого этапа формирования малого транспортного кольца в Вологде.

Речь идет о проекте дороги протяженностью 1,9 км. Это отрезок ул. Ярославской от дома № 27 до ул. Молодежной, переходящий в ул. поэта Александра Романова на участке от ул. Молодежной до ул. Конева. На сайте госзакупок говорится, что подрядчику нужно будет откорректировать уже имеющийся проект «Строительство ул. Ярославской на участке от дома №27 до ул. Конева в г. Вологде».

«В проекте должно быть предусмотрено строительство дороги с тротуарами, освещением, светофорными объектами, пешеходными переходами и въездами во дворы. Также будет предусмотрена полоса озеленения между проезжей частью и тротуаром. Также в проект включено строительство моста через реку Шограш, пересекающую будущую улицу, причем он должен быть проработан таким образом, чтобы под ним можно было обустроить зимнюю лыжню. Улицей поэта Романова мы начинаем формировать важнейший для города инфраструктурный проект - Малое транспортное кольцо. Оно предусмотрено Комплексной схемой организации дорожного движения (КСОДД) и, по мнению специалистов, необходимо, чтобы оптимизировать движение транспортных потоков в городе. Также частью МТК станут Некрасовский и Флотский мосты», - отметил заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 января, с победителем в конце января планируется заключить контракт. По данным сайта госзакупок, все работы до конца 2020 года должны быть подготовлены корректировки в проект и получено положительное заключение экспертизы.