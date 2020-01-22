Регоператор «Чистый след» с марта закроет офисы в западных районах Вологодской области

Региональный оператор «Чистый след» с марта 2020 года закрывает свои офисы в западных районах Вологодской области. Речь идет о Шекснинском, Белозерском, Бабаевском, Вытегорском, Устюженском, Кадуйском, Чагодощенском, Кирилловском и Вашкинском районах. Центральный офис в Череповце продолжит работу.

— Это происходит в связи с тем, что в этом году тариф на вывоз мусора понизили, и у нас больше нет возможности эти офисы содержать, — сообщили NewsVo в пресс-службе регионального оператора.

Клиентам советуют обращаться в компанию через личный кабинет на сайте sled35.ru (логин и пароль указаны в платежном документе слева под табличной частью), направлять обращения на электронную почту info@sled35.ru и на почтовый адрес 162627, г. Череповец, Октябрьский пр-т, 75А. Для личной консультации придется обратиться в центральный офис.

С 1 января 2020 года «Чистый след» установил тариф по рекомендованной департаментом ТЭК предельной величине — 96,69 рублей с человека для горожан и 77,84 рубля для сельских жителей. С июля 2019 года в западной зоне действовал тариф 115,15 рублей для жителей городов и 92,69 рублей для жителей сел.

«Аквалайн» также учел рекомендованные департаментом предельные цифры. Жители Вологды и городов в восточных районов области в 2020 году за мусор будут платить на 18 рублей больше, чем в Череповце — 114,91 рублей с человека. Для жителей сельской местности в восточной зоне установлен тариф в 92,50 рублей с человека.

Напомним, тарифы были снижены из-за их необоснованности. В прошлом году прокуратура Вологодской области направила в суд иск к департаменту ТЭК, в котором требовала признать недействующим приказ ведомства о нормативах накопления мусора, на основании которых были рассчитаны тарифы. Выяснилось, что при исполнении госконтракта на разработку схемы обращения с ТКО были похищены бюджетные средства.

Ранее NewsVo также сообщал, что Федеральная антимонопольная служба заподозрила "Чистый след" в завышении численности работников.