Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 17 января, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что решение о строительстве детсада на улице Ярославской между домами 34 и 36 в Вологде было якобы легитимизировано с помощью интернет-голосования.

Глава региона заверил, что мэр Вологды советовался с ним, прежде чем принять решение о строительстве.

- Насчет спорных вопросов - вы думаете, я эти вопросы не держу на своем контроле? Пуловский лес в Череповце, набережная в Вологде, скважина в Белозерске, детский садик - все это я контролирую, но в закрытом режиме. И по этому вопросу мы тоже консультировались с мэром. Я ему сказал: если вы принимаете решение о строительстве, вы должны согласовать это решение с людьми. Обопритесь на людей! Чтобы вам никто потом не задал вопрос о том, что вы приняли авторитарное решение, не согласованное с людьми. Он (ред. – мэр Вологды Сергей Воропанов) принял решение провести голосование. Большинством голосов было принято решение строить детское дошкольное учреждение именно там. Он легитимизировал это решение!

Напомним, в этом онлайн-голосовании могли участвовать жители любого региона РФ.

Губернатора спросили, не хотят ли региональные власти вмешаться в ситуацию со строительством дошкольного учреждения, учитывая недовольство местных жителей.

- Есть полномочия муниципальные, и в эти полномочия вмешиваться с моей стороны было бы, наверное, не очень правильно, не этично. Решения о размещении социальных объектов должны принимать местные администрации. И даже на градсоветах я говорю: решения, которые мы принимаем на градсоветах – это ваши решения. Я просто фиксирую эти решения и помогаю в реализации этих программ. Мой главный тезис - о том, что мы будем делать только то, что нужно людям.

Олег Кувшинников также добавил, что, по его мнению, власть должна быть последовательна в принятии решений – если решение принято, оно должно исполняться.

- Решение принято, теперь всё уже, обратной дороги нет. Акции протеста, если они и будут, то на этих акциях протеста надо выходить к людям и честно говорить о том, почему такое решение было принято. С конкретными доводами. Решение принято, всё, я его поддержал.

Аспект о том, что решение в данном случае было принято неправомерно, губернатор обошел стороной. Напомним, в действующем генплане Вологды детсада в этом месте нет. Жители близлежащих домов хотят сохранить в этом месте зеленую зону.

Онлайн-голосование в этом случае, видимо, было лишь формальностью, поскольку решение о строительстве детсада именно в этом месте было принято без учета мнения жителей задолго до этого. Напомним, контракт на выполнение работ по привязке экономически эффективной проектной документации повторного использования для строительства детского сада (с бассейном) на 220 мест по ул. Ярославская города Вологды был заключен 29 июля 2019 года. А онлайн-голосование проводилось в декабре 2019 года.

Тем временем жители Бывалово пишут, что в этом районе после появления там бизнес-центра "Макси" стало еще больше машин. Они выложили в соцсеть видео дорожной "пробки":