Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

16.01.2020 [Политика]

Михаил Мишустин утвержден Госдумой на пост премьер-министра России. В открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель, пишут РИА-новости.

Еще перед процедурой голосования фракция «Единая Россия» заявила о единогласной поддержке Мишустина, «Справедливая Россия» также заявила, что поддержит его кандидатуру. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, большинство депутатов от этой партии тоже поддержат Мишустина, КПРФ решила воздержаться.

В ответном слове Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку. Он заверил, что в апреле, когда должен состояться отчет правительства перед Госдумой, он более детально доложит о новом курсе кабмина.

«Я хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, депутатов Госдумы за то, что мы сегодня очень детально проработали все вопросы, говорили о направлениях работы правительства, о послании, которое нужно реализовывать, и думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно вам об этом расскажем».

Ранее Мишустин занимал пост главы Федеральной налоговой службы.

Как ранее сообщал NewsVo, 15 января предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Медведев сказал, что считает такой шаг правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции.

Тэги: правительство РФ

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