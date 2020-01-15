Правительство России подало в отставку, а Медведеву предложили пост в Совбезе

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Медведев сказал, что считает такой шаг правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции.

- Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, - цитирует премьер-министра ТАСС.

После этого Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил этот пост Дмитрию Медведеву, сообщает ИА "РИА-Новости".

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин предложил провести общенациональное голосование по поводу внесения поправок в конституцию, которые в том числе касаются требований к кандидатам на пост президента и функций губернаторов.