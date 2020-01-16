Череповчанина, который дал взятку сотруднику лесничества, осудили условно

В Череповце вынесли приговор местному жителю, который дал взятку сотруднику лесничества, чтобы незаконно купить древесину. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы и крупного штрафа.

Как ранее сообщал NewsVo, за получение взяток уже осуждены двое бывших специалистов отдела. Должностные лица получали деньги за организацию внеочередного подписания договоров купли-продажи лесных насаждений для нужд граждан, помощь в организации перепродажи данной древесины, а также за бездействие при незаконной продаже леса.

— Следствием было предъявлено обвинение 28-летнему череповчанину, который, как установлено, в марте 2019 в Череповце передал указанному выше должностному лицу лесничества в качестве взятки денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, за что последний и совершил вышеуказанные незаконные действия, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношении молодого человека было возбуждено дело ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Свою вину в совершении преступления он не признал.

В итоге череповчанину назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.