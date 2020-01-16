Череповчанина, который дал взятку сотруднику лесничества, осудили условно

16.01.2020 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор местному жителю, который дал взятку сотруднику лесничества, чтобы незаконно купить древесину. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы и крупного штрафа.

Как ранее сообщал NewsVo, за получение взяток уже осуждены двое бывших специалистов отдела. Должностные лица получали деньги за организацию внеочередного подписания договоров купли-продажи лесных насаждений для нужд граждан, помощь в организации перепродажи данной древесины, а также за бездействие при незаконной продаже леса.

— Следствием было предъявлено обвинение 28-летнему череповчанину, который, как установлено, в марте 2019 в Череповце передал указанному выше должностному лицу лесничества в качестве взятки денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, за что последний и совершил вышеуказанные незаконные действия, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношении молодого человека было возбуждено дело ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Свою вину в совершении преступления он не признал.

В итоге череповчанину назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 

 

Тэги: взятка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
С января 2020 года в Вологодской области вырастет плата за капремонт
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей
Житель Великоустюгского района умер, взорвав петарду на остановке
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года
Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
16.01.2020 [Обзор Прессы]

«Изменение формы манипуляции» или «революция сверху»?

92
0
15.01.2020 [Политика]

Правительство России подало в отставку, а Медведеву предложили пост в Совбезе

1352
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде 24 января представят спектакль «Процесс» по роману Франца Кафки
Череповчанина, который дал взятку сотруднику лесничества, осудили условно
В Вытегре клиентке салона красоты понадобилась медпомощь после коррекции морщин
Восемь фиксирующих нарушения видеокамер установят на улицах Череповца
Полиция ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими в Верховажском районе
Обвиняемый в убийстве дочери житель Шуйского рассказал, что они пили вместе с женой
В Вологде «Дэу» вылетел на тротуар и сбил коляску с двухлетней девочкой
 


13.01.2020 [Общество]

В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад

3268
0
16.01.2020 [БлогоVO]

Мы ещё успели это увидеть. Мы ещё — застали

32
0
16.01.2020 [Обзор Прессы]

«Изменение формы манипуляции» или «революция сверху»?

92
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика