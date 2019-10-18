В Череповце сотрудника лесничества осудили условно за получение взятки

37-летнего сотрудника череповецкого лесничества осудили за получение взятки. Факт преступления был вскрыт во время следствия по делу, ранее возбужденному в отношении его коллеги.

22 марта 2019 года старший специалист Череповецкого территориального отдела — государственного лесничества управления организации федерального государственного лесного надзора получил 60 тысяч рублей взятки «за организацию внеочередного подписания договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд двух граждан».

Как ранее сообщал NewsVo, подсудимый не только продал древесину, но и помог ее перепродать, проконтролировал, чтобы покупатели не понесли ответственность за незаконное приобретение лесных насаждений.