Выполнение корректировки проекта Некрасовского моста в Вологде продлили до марта 2020 года

Евгения Сибирцева

Арбитражный суд Вологды 23 декабря вынес решение о продлении сроков выполнения корректировки проектной документации по Некрасовскому мосту до 31 марта 2020 года. Контракт также предполагает корректировку проекта автодороги от перекрестка ул. Некрасова с ул. Чернышевского до транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск.

Напомним, МКУ «Служба городского хозяйства» заключила контракт на выполнение этих работ с ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга» 27 мая 2019 года. Работы нужно было завершить до 31 октября этого года.

Однако уложиться в эти сроки фирма не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам. Оказалось, что будущий Некрасовский мост запланирован в границах исторического поселения, то есть территории с охранным статусом. По закону, строить его там нельзя, место нужно переносить.

На момент заключения контракта с «Фундаментстроем» в администрации города об этом должны были знать, поскольку постановление правительства Вологодской области, в котором указаны границы охранной зоны, было подписано 24 декабря 2018 года.

В итоге ООО «Фундаментстрой» обратилось в арбитражный суд с иском о продлении сроков корректировки проекта моста. Иск был удовлетворен. Отметим, что Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области также был привлечен к участию в этом заседании, однако в суд от него никто не пришел.

- Контрактом разработка Обществом (ред. – ООО «Фундаментстрой») проекта планировки территории и проекта межевания территории не предусмотрены. Подготовка указанных документов, как следует из отзыва ответчика, осуществляется Администрацией города Вологды, - говорится в решении суда.

Документацию по планировке территории будущего моста департамент градостроительства администрации Вологды направил в Комитет по охране ОКН 12 сентября 2019 года. Однако там проект не согласовали из-за нарушений требований к градостроительным регламентам (ред. - речь об охранных зонах исторического поселения города Вологда).

- Комитет, рассмотрев документацию, направил Департаменту градостроительства Администрации города Вологды письмо от 08.10.2019, в котором указал, что представленная документация выполнена с нарушением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, а также отметил, что документация должна быть разработана с учетом положений постановления Правительства Вологодской области от 24.12.2018 № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения города Вологды», - говорится в решении суда.

Соответственно, госэкспертизу скорректированный проект также не прошел.

Чтобы решить эту проблему, в правительстве Вологодской области собираются поменять предмет охраны исторического поселения. Для этого хотят внести изменения в постановление правительства Вологодской области № 1200. Говоря простым языком, сделать так, чтобы охранная зона перестала быть таковой. При этом под угрозой исчезновения будут две исторические территории: Кайсаров ручей (это памятник археологии «Городище — XII–XV вв., место основания г. Вологды») и архитектурно-ландшафтный комплекс «Урочище Поляна Белоризцев» . Подробнее об этом рассказывается в блоге «Настоящей Вологды».

Этот факт подтвердил Комитет по охране ОКН в ответе на запрос Newsvo:

- В случае внесения в постановление Правительства области от 24 декабря 2018 года № 1200 предлагаемых изменений не будет обеспечена сохранность части сохранившегося фрагмента Кайсарова ручья, а также части территории Архитектурно-ландшафтного комплекса «Урочище Поляна Белоризцев», являющихся предметом охраны исторического поселения.

Скриншот карты из приложения к постановлению № 1200. Красным овалом обведено место для Некрасовского моста.

В администрации Вологды говорят, что автодорогу спроектируют так, чтобы она не затронула Кайсаров ручей:

- Департамент в отзыве указал, что в настоящее время прорабатывается вопрос о проектировании автодороги способом, исключающим разрушение сохранившегося исторического русла Кайсарова ручья, являющегося предметом охраны исторического поселения, с учетом чего разрабатываются архитектурные решения и вносятся уточнения в проект.

Однако проблема с охранной зоной остается. С одной стороны, сейчас там строить мост нельзя. С другой, если внести изменения в постановление № 1200, исчезнут две исторические территории. В сообществе «Настоящая Вологда» говорят, что статус охранной зоны исторических поселений для того и существует, чтобы сохранять эти участки. В чем был бы его смысл, если бы его можно было менять?

Отметим, что на вопрос Newsvo о причинах для внесения изменений в постановление, в Комитете по охране ОКН ответили, что одна из них – это «невозможностью изменения направления линейного объекта» (ред. – имеется в виду участок дороги с Некрасовским мостом).

- Суд также в целях минимизации негативных последствий от сложившейся ситуации исходит из того, что продление срока выполнения работ по контракту предоставит сторонам дополнительное время для определения в целом возможности либо невозможности дальнейшего исполнения контракта с учетом того, какое решение примет Правительство Вологодской области в части режима охраны объекта культурного наследия, что позволит внести определенность во взаимоотношения сторон, - констатировал суд.

Напомним, в октябре 2019 года в администрации Вологды сказали, что обсудят перенос Некрасовского моста ближе к парку Мира. Такое предложение поступило от вологжан, живущих в районе будущего моста. Однако парк Мира является особо охраняемой природной территорией, и по нормам строить там мост нельзя.