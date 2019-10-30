В Вологде обсудят перенос Некрасовского моста ближе к парку Мира

В Вологде состоятся общественные слушания по поводу переноса Некрасовского моста ближе к парку Мира. Это решение было принято на встрече сотрудников департамента градостроительства, департамента городского хозяйства и компании-проектировщика с жителями районов, которых коснется строительство будущего путепровода.

Пресс-служба администрации Вологды сообщает, что встречу провели после того, как живущие в микрорайоне Прибрежный высказались против моста. Отметим, что его строительство обсуждается уже несколько лет, однако все это время противники моста никак себя активно не проявляли.

По скорректированному проекту строительство Некрасовского моста планируется провести в три этапа: возведение двух полос моста, строительство еще двух полос, расширение улицы Некрасова.

- Начиная с 2000 года, в генплане города Вологды была предусмотрена трасса прохождения моста именно в створе ул. Некрасова. Новый генплан был утвержден в 2014 году, тогда же проект мостового сооружения прошел государственную экспертизу. Однако, когда стало ясно, что полноценного финансирования город получить не может, было принято решение строить мост не долгими очередями, а поэтапно, - пояснил заместитель начальника департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский.

В пресс-релизе администрации Вологды сообщается, что вологжан, проживающих в мкр Прибрежный, волнуют вопросы безопасности и экологической обстановки в их районе во время и после возведения моста.

По словам специалистов из ООО «Фундаментстрой», которые занимались проектировкой будущего мостового сооружения, вдоль Некрасовского моста будут поставлены специальные шумозащитные экраны. Согласно последним расчетным параметрам, которые учитывают этажность каждого дома, высота этих экранов будет составлять четыре метра.

Городские власти планируют, что Некрасовский мост станет одним из элементов малого транспортного кольца, которое позволит увести из центра города основные транспортные потоки и разгрузить уже существующие мосты и путепроводы.

- Транспортное кольцо мы также будем создавать по этапам: Некрасовский мост, мост в створе Флотского переулка и строительство ул. поэта Романова. Первым этапом выбран именно Некрасовский мост, поскольку на сегодняшний день на него составлена смета и его проект готов. Расположение моста определено в этом месте, потому что имеется свободный транспортный коридор. Поэтому начало строительства Некрасовского моста и транспортного кольца в целом - это реальный шаг к развитию нашей городской инфраструктуры, - пояснил и. о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

На встрече от жителей поступило предложение сдвинуть границы моста ближе к парку Мира, однако он является особо охраняемой природной территорией.

- Кроме того, если сделать корректировку в проекте Некрасовского моста и возвести его в парке Мира, под снос попадет часовня преподобного Герасима Вологодского, а также ворота и ограждения Горбачевского кладбища, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Для обсуждения этого вопроса в городе пройдут общественные слушания, их дата пока не определена.

Напомним, до 23 октября проводились общественные обсуждения проекта строительства Некрасовского моста.

- Все желающие могли высказать свои предложения и замечания в письменном виде, либо в департаменте градостроительства, либо на официальном сайте администрации Вологды, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Между тем, когда проект был выставлен на общественное обсуждение, корреспонденту Newsvo сказали, что замечания принимаются только в письменном виде на улице Ленина, 2. Никаких пресс-релизов со ссылкой на страницу, где предложения о проекте принимались онлайн, в СМИ не приходило.