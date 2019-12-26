Отделение паллиативной помощи на 20 коек открыли в горбольнице Череповца

Отделение паллиативной помощи начало работу в череповецкой городской больнице. Оно рассчитано на 20 коек, три из которых реанимационные.

— Помощь здесь получают больные с хроническими, неизлечимыми заболеваниями, — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области. — В новом отделении создана комфортная, спокойная, доброжелательная обстановка. Помощь и уход в круглосуточном режиме обеспечивают врачи, сестринский персонал, которые помимо профессионализма, обладают высокими моральными качествами.

Для пациентов предусмотрены одно-, двух — и четырехместные палаты, в которых установлены кнопки вызова медработника. Специальные функциональные кровати с противопролежневыми матрасами позволяют менять положение больного. Отделение оснащено медицинской техникой: аппаратами искусственной вентиляции легких (3 стационарные и 10 переносных), рециркуляторами, кислородными концентраторами, откашливателями. Есть каталки с регулировкой высоты, кресла-коляски, подъемные устройства.

Длительность пребывания в паллиативном отделении — до 30 дней. Во время госпитализации пациентам подбирается обезболивающая терапия, родственники пациента обучаются уходу за больным, учатся пользоваться оборудованием.

Медицинское оборудование также будет передаваться пациентам во временное пользование для оказания паллиативной помощи на дому при наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии Череповецкой городской больницы.

Для того, чтобы открыть новое отделение в городской больнице Череповца перепланировали помещение, заменили пол, электрику, провели монтаж приточно-вытяжной вентиляции, монтаж системы лечебных газов, а также отделочные работы. Ремонт сделали за счет средств областного бюджета на сумму 6,3 миллиона рублей. На развитие материально-технической базы была предусмотрена субсидия федерального бюджета в размере 30 миллионов рублей.

Всего в больницах Вологодской области сейчас 314 коек для паллиативных больных. Для улучшения качества жизни неизлечимых больных их семей в учреждениях амбулаторно-поликлинической службы области созданы выездные врачебно-сестринские бригады по организации паллиативной помощи на дому.

Для тяжелобольных и их родственников в области организована круглосуточная работа телефона горячей линии по обезболивающей терапии: 8 (8172) 21-54-72.