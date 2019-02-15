В горбольнице Череповца появится отделение паллиативной помощи

В горбольнице на улице Ломоносова в Череповце появится отделение паллиативной помощи. Открытие отделения запланировано на октябрь 2019 года, сообщается на сайте мэрии города.

Отделение паллиативной помощи - отделение для пациентов с тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологическими. В нем будет 30 коек для пациентов, которым нужен постоянный уход и специальные процедуры, помогающие облегчить их жизнь.

- В городе никогда такой помощи не было. Мы будем принимать жителей Череповца, Череповецкого района и западных районов области. На создание отделения паллиативной помощи в 2018 году выделили 10,6 миллиона рублей. На эти деньги куплены кровати, противопролежневые матрасы, три стационарных аппарата искусственной вентиляции легких. В этом году выделено 23 миллиона на реконструкцию помещения и оборудование: переносные аппараты искусственной вентиляции и кислородные концентраторы. Отделение заработает с октября 2019 года, - рассказал на отчетной конференции Андрей Погодин.

По определению Всемирной организации здравоохранения, паллиативная помощь - это подход, цель которого улучшить качество жизни пациента и членов его семьи, оказавшихся перед лицом заболевания, угрожающего жизни. Паллиативная помощь складывается из двух компонентов: облегчение страданий пациента во время болезни (наряду с радикальным лечением) и медпомощь в последние месяцы, дни и часы жизни.