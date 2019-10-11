Отделение паллиативной медпомощи в Череповце откроют не в октябре, а в ноябре, а коек там будет не 30, а десять

11.10.2019 [Общество]

Открытие отделения паллиативной медицинской помощи в Череповце, которое должно было появиться в октябре, перенесли на ноябрь. А коек в нем будет не 30, как обещали ранее, а десять.

Отделение будет работать в городской больнице Череповца на улице Ломоносова. На его создание за два года выделили 33,6 млн рублей,

Напомним, в феврале сайт мэрии Череповца сообщал, что в отделении будет 30 коек. Позднее, в сентябре 2019 года, количество коек называлось уже другое - 20. Сейчас сайт областного правительства сообщает, что паллиативных коек будет десять.

В 2020 году паллиативных коек в Вологде и Череповце обещают открыть больше:

-  В рамках амбулаторной патронажной службы будут организованы выездные бригады на базе Череповецкой детской больницы для детей, нуждающихся в организации ПМП, проживающих в Череповце и западных районах Вологодской области. В планах на 2021 год - организовать отделение паллиативной помощи на 20 коек в структуре Вологодской областной детской клинической больницы. К 2022 году - открыть хоспис для самых тяжелых пациентов, - рассказала сотрудник департамента здравоохранения Светлана Пчелинцева.

Тэги: паллиатив, здравоохранение

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