Отделение паллиативной медпомощи в Череповце откроют не в октябре, а в ноябре, а коек там будет не 30, а десять

Открытие отделения паллиативной медицинской помощи в Череповце, которое должно было появиться в октябре, перенесли на ноябрь. А коек в нем будет не 30, как обещали ранее, а десять.

Отделение будет работать в городской больнице Череповца на улице Ломоносова. На его создание за два года выделили 33,6 млн рублей,

Напомним, в феврале сайт мэрии Череповца сообщал, что в отделении будет 30 коек. Позднее, в сентябре 2019 года, количество коек называлось уже другое - 20. Сейчас сайт областного правительства сообщает, что паллиативных коек будет десять.

В 2020 году паллиативных коек в Вологде и Череповце обещают открыть больше: