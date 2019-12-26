Виновника ДТП, в котором погибли отец и дочь в Вологодском районе, приговорили к условному сроку

Виновника ДТП в Вологодском районе, в котором погибли 38-летний мужчина и его двухлетняя дочь, осудили условно. Мужчину также на три года лишили водительских прав.

Авария произошла 18 августа на 37 км автодороги Вологда-Новая Ладога. 51-летний водитель «Ниссан Х-Траил», двигаясь в сторону Вологды, выехал на встречку и врезался в «Шевроле Ланос». От удара «Шевроле» отбросило на встречную полосу, и там иномарка врезалась в грузовой «Рено Магнум». От удара грузовик перевернулся.

В результате столкновения погибли 38-летний водитель «Шевроле» и его дочь 2017 года рождения. Еще две пассажирки иномарки - жена водителя и 10-летняя девочка - с различными травмами были доставлены медучреждение. Кроме того, в аварии пострадал водитель большегруза.

— Следствием установлено, что причиной дорожно-транспортного происшествия стало грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автомобиля «Ниссан», — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Водитель «Ниссана» полностью признал свою вину. В ходе следствия он выплатил часть компенсаций родственникам погибших и пострадавшим.

Вологодский районный суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вологжанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце 25 декабря приговорили к реальному сроку лишения свободы водителя «Киа», который насмерть сбил на пешеходном переходе улицы Сталеваров двух человек. Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его также лишили водительских прав на три года и обязали выплатить в пользу потерпевших (родственникам погибших и пострадавшей) компенсацию морального вреда от 350 000 до 950 000 рублей, всего — 6 690 000 рублей.