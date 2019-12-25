Водителя, насмерть сбившего двух человек на «зебре» в Череповце, приговорили к 4,5 годам колонии

В Череповце осудили водителя «Киа», который насмерть сбил на пешеходном переходе двух человек. Трагедия произошла 2 сентября 2019 года на улице Сталеваров.

В материалах дела говорится, что 24-летний Максим О. в тот день двигался со скоростью 75 км/ч в направлении улицы Парковая, без полиса ОСАГО.

— В нарушение требований п. п. 6.2, 6.13 ПДД РФ при запрещающем сигнале светофора О. не снизил скорость движения вплоть до остановки транспортного средства перед стоп-линией и не уступил дорогу троим пешеходам, пересекавшим проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и совершил на них наезд, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В результате ДТП 59-летняя женщина с различными травмами была доставлена в больницу, 40-летний мужчина и 48-летняя женщина скончались на месте до приезда медиков.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека). На суде Максим О. признал свою вину полностью. По данным официального сайта мэрии Череповца, он работает в Дарвинском заповеднике.

В итоге мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того он лишен прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Кроме того, суд обязал череповчанина выплатить в пользу потерпевших (родственникам погибших и пострадавшей) компенсацию морального вреда от 350 000 до 950 000 рублей, всего — 6 690 000 рублей.