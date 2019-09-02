Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались

В Череповце на улице Сталеваров произошло ДТП с двумя погибшими. Сегодня около 14.35 водитель "Киа Рио" совершил наезд на трех пешеходов, пересекавших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по "зебре".

- В результате ДТП женщина 1960 г.р. с различными травмами доставлена в медучреждение, мужчина 1979 г.р. и женщина 1971 г.р. скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На месте работают наряды ГИБДД. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

- Хотела бы обратить внимание череповчан, что на Сталеваров и Октябрьском проспекте не осталось ни одного нерегулируемого пешеходного перехода. Все светофоры настроены таким образом, что в течение нескольких секунд красный сигнал горит всем участникам дорожного движения. Но даже это не спасает от таких трагедий. Искренние соболезнования родственникам погибших, - написала на своей странице в соцсети мэр Череповца Елена Авдеева.

Ранее Newsvo сообщал, что в Кадуйском районе 58-летний велосипедист погиб под колесами МАЗа. Трагедия произошла 27 августа около 11 часов на 43 км автодороги Кадуй — Марыгино.