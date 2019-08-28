В Кадуйском районе МАЗ насмерть сбил велосипедиста

В Кадуйском районе 58-летний велосипедист погиб под колесами МАЗа. Трагедия произошла 27 августа около 11 часов на 43 км автодороги Кадуй — Марыгино.

Водитель грузовика с полуприцепом допустил наезд на мужчину, который ехал ему навстречу на велосипеде по той же полосе, что и большегруз. От полученных травм велосипедист скончался на месте.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как ранее сообщал Newsvo, 13 августа на трассе Сокол-Харовск неизвестный водитель насмерть сбил 78-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.