В Кадуйском районе МАЗ насмерть сбил велосипедиста

28.08.2019 [Происшествия]

В Кадуйском районе 58-летний велосипедист погиб под колесами МАЗа. Трагедия произошла 27 августа около 11 часов на 43 км автодороги Кадуй — Марыгино.

Водитель грузовика с полуприцепом допустил наезд на мужчину, который ехал ему навстречу на велосипеде по той же полосе, что и большегруз.  От полученных травм велосипедист скончался на месте. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Как ранее сообщал Newsvo, 13 августа на трассе Сокол-Харовск неизвестный водитель насмерть сбил 78-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Тэги: ДТП, велосипедисты, сбили насмерть, гибель человека

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