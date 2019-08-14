В Сокольском районе ищут водителя, который насмерть сбил велосипедиста

Госавтоинспекция Вологодской области просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, которое произошло вчера на трассе Сокол-Харовск. Неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Как ранее сообщал Newsvo, об инциденте стало известно вчера, 13 августа, около 15 часов: в «скорую» позвонил один из водителей и сообщил, что на шестом километре дороги Сокол-Харовск на правой обочине лежит велосипед, а в кювете — мертвый велосипедист. Характер его травм говорит о том, что 78-летний мужчина стал жертвой наезда автомобиля и скончался на месте.

— В ходе проверки установлено, что непосредственно перед происшествием по вышеуказанному участку автодороги двигались транспортные средства, водители и пассажиры которых могли быть очевидцами данного ДТП, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем или имеет запись видеорегистратора, просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Сокольский» по тел. 8 (817-33) 2-35-44 или 02.