В кювете возле дороги Сокол-Харовск нашли мертвого мужчину

13.08.2019 [Происшествия]
В кювете возле дороги Сокол-Харовск нашли мертвого мужчину

В Сокольском районе в кювете возле дороги нашли мертвого мужчину. На обочине трассы лежал помятый велосипед: полицейские предполагают, что погибший мог стать жертвой ДТП.

Об инциденте стало известно сегодня около 15 часов: в "скорую" позвонил один из водителей и сообщил, что на шестом километре дороги Сокол-Харовск на правой обочине лежит велосипед, а в кювете  - велосипедист.  На место выехала следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД.

- По предварительным данным мужчина двигался на велосипеде в направлении г. Сокол. От полученных травм он скончался, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обстоятельства произошедшего и личность велосипедиста устанавливаются.

Ранее Newsvo сообщал, что 33-летний мужчина погиб в ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Великоустюгском районе. Авария произошла  6 августа около 23.15 на 168 км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг.

Тэги: ДТП, гибель человека
Фото пресс-службы областного УМВД

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