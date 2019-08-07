33-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП на трассе в Великоустюгском районе

07.08.2019 [Происшествия]

33-летний мужчина погиб в ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Великоустюгском районе. Авария произошла накануне около 23.15 на 168 км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг.

По предварительным данным областного УМВД, 33-летний мужчина за рулем ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и по касательной столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Хино». После этого отечественное авто врезалось в «Форд Транзит», ехавший за «Хино».  

— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте до приезда скорой помощи. Пассажир, находившийся на переднем сидении ВАЗа, мужчина 1988 г. р., получил травмы, был госпитализирован, — говорится в сообщении пресс-службы.

На месте работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.

Newsvo писал, что 5 августа в Устюженском районе  произошло ДТП с двумя погибшими: иномарка под управлением 80-летнего мужчины съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Тэги: ДТП, гибель человека
Фото пресс-службы областного УМВД

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