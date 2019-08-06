Два человека погибли в ДТП в Устюженском районе

06.08.2019 [Происшествия]

В Устюженском районе иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево: погибли два человека.

Трагедия произошла накануне в 11 часов 55 минут на 10 км автодороги Устюжна-Модно. 80-летний водитель «Хюндай Акцент» потерял управление машиной, съехал с дороги во встречный кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП погиб 80-летний мужчина, ехавший на заднем пассажирском сидении и 69-летняя женщина, также ехавшая в иномарке. Оба погибшие - жители Санкт-Петербурга.

81-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении, а также водитель "Хюндая" были доставлены в больницу с ушибами грудной клетки. 

Известно, что водитель и пассажиры иномарки были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка, сообщает отделение полиции по Устюженскому району.

 

Тэги: ДТП, гибель людей
Фото отделения полиции по Устюженскому району

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»
Денис Поздняков может покинуть пост главного архитектора Череповца
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителей банка "Северный кредит"
Пять кандидатов на пост губернатора Вологодской области примут участие в выборах
Предприниматель из Великого Устюга Виктор Чучин доплыл на своем плоту до Архангельска
Жильцы дома на Добролюбова в Вологде заняли общегородской тротуар парковкой
В жилом доме на улице Образцова в Вологде рухнул потолок
Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 
«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"
Череповчанина, который выкинул кондуктора из автобуса, приговорили к условному сроку
05.08.2019 [Политика]

«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"

1764
2
06.08.2019 [Общество]

Пречистенскую набережную в Вологде откроют для транспорта

1076
1
06.08.2019 [Происшествия]

350 человек могут потерять работу из-за пожара на фанерном комбинате в Кадуе

587
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде достроили детский сад на улице Возрождения
Житель Вологды нашел в гараже умершего тестя 11 ящиков с патронами
В Череповце пьяный водитель на глазах у инспектора ДПС пытался съесть свои права
Российские чиновники попросили увеличить им суточные в командировках
В сети собирают подписи под петицией с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве
Пречистенскую набережную в Вологде откроют для транспорта
Вологжанин перевел девушке с сайта знакомств 7 000 рублей на билеты в «VIP-кинотеатр»
 


05.08.2019 [Политика]

«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"

1764
0
06.08.2019 [БлогоVO]

Дорога на Югский!

175
0
06.08.2019 [Обзор Прессы]

Под дамокловым ковшом

216
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика