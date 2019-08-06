Два человека погибли в ДТП в Устюженском районе

В Устюженском районе иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево: погибли два человека.

Трагедия произошла накануне в 11 часов 55 минут на 10 км автодороги Устюжна-Модно. 80-летний водитель «Хюндай Акцент» потерял управление машиной, съехал с дороги во встречный кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП погиб 80-летний мужчина, ехавший на заднем пассажирском сидении и 69-летняя женщина, также ехавшая в иномарке. Оба погибшие - жители Санкт-Петербурга.

81-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении, а также водитель "Хюндая" были доставлены в больницу с ушибами грудной клетки.

Известно, что водитель и пассажиры иномарки были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка, сообщает отделение полиции по Устюженскому району.