38-летний мужчина и 2-летняя девочка погибли в ДТП на трассе в Вологодском районе

18.08.2019 [Происшествия]
38-летний мужчина и 2-летняя девочка погибли в ДТП на трассе в Вологодском районе

Два человека, один из них ребенок, погибли в ДТП на трассе в Вологодском районе. «Ниссан», «Шевроле» и грузовой «Рено» столкнулись на 37 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

Трагедия произошла сегодня около 16.20. По предварительной версии областного УМВД, 51-летний водитель «Ниссан Х-Траил», двигаясь в сторону Вологды, не выдержал безопасную дистанцию до «Шевроле Ланос» под управлением 34-летней женщины, произошло столкновение. От удара «Шевроле» отбросило на встречную полосу, и там иномарка врезалась в грузовой «Рено Магнум».

— В результате ДТП погибли мужчина 1985 г. р. и девочка 2017 г. р., которые находились в автомобиле Шевроле Ланос, также пострадали водители Рено и Ланос, — сообщасет пресс-служба областного УМВД. 

На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Upd от 22.53 18 июня: по уточненным данным, погибший мужчина не 1985, а 1981 года рождения 

Как ранее сообщал newsvo, 14 августа в Вологодском районе столкнулись ВАЗ и "Хендэ": оба водителя погибли. ДТП произошло на 17 км автодороги Вологда – Норобово.

Тэги: ДТП, гибель ребенка
Фото пресс-службы областного УМВД

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